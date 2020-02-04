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محافظ مطروح: خزانات المياه امتلئت بمياه الأمطار.. والناس فرحانة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه جاري إنشاء ميناء جرجوب في مدينة النجيلة، وسيكون ميناء تجاري واعد، وسيخلق بيئة عمل لكل قاطني المنطقة، وسيزيد من حجم الصادرات المصرية، منوها بأن موعد افتتاح الميناء لم يتحدد بعد.

وأشار "شعيب"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يعملون على تنمية مهارات العاملين في الجهاز الإداري بالمحافظة، حيث يستعينوا بخبراء من جامعة مطروح ليلقوا محاضرات للعاملين.

وأضاف محافظ مطروح، أنهم يهتمون بتطوير الطرق في المحافظة لزيادة حجم التجارة، منوها بأنهم قاموا بتطهير كل مخرات السيول، معقبا: "كل خزانات المياه امتلئت بمياه الأمطار والناس فرحانة".
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محافظ مطروح خزانات الامطار اخبار

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