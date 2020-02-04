فيروس كورونا.. روسيا تغلق بعض المدارس وتلغي المناسبات العامة

صرح مسؤول كبير، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تستعد في حالة انتشار واسع النطاق للفيروس التاجي في الصين حيث أغلقت المدارس، وألغيت المناسبات العامة في بعض المناطق رغم أن المسؤولين أرجعوا ذلك ببساطة إلى الأنفلونزا.



ويوجد في روسيا حدود برية بطول 4300 كيلومتر مع الصين وأبلغت عن حالتين يشبهان فيروس الأنفلونزا بعيدًا عن العاصمة موسكو في سيبيريا، وكلاهما يشمل مواطنين صينيين.



وصرح نائب وزير الصحة، سيرجي كراييفوي، بأنه من الصعب التكهن بمدى تأثر سكان روسيا البالغ عددهم 147 مليون نسمة، بما في ذلك منطقة القرم المتنازع عليها، بالفيروس سريع الانتشار الذي لا يزال لا يوجد لديه لقاح. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وأضاف في تعليقات على وكالة أنباء انترفاكس "نحن نعد أنفسنا لانتشار محتمل واسع للعدوى".



ولقد تسبب الفيروس في مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، جميعهم تقريبًا داخل الصين، على الرغم من أنه تم تسجيل حالات في 23 دولة ومنطقة أخرى، وكان هناك وفاتان في هونغ كونغ والفلبين.



وفرضت موسكو قيودًا على المعابر الحدودية من الصين، وأوقفت قطارات الركاب المباشرة والرحلات الجوية هنا، وقد تقوم بترحيل الأجانب الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، وأرسلت أول طائرة لإجلاء المواطنين من مركز الفيروس ووهان.



وأغلقت منطقتان على الأقل - أوليانوفسك ومنطقة سامارا القريبة على نهر الفولجا على بعد 900 كيلومتر شرق موسكو - المدارس حتى نهاية هذا الأسبوع وسط تزايد حالات الإصابة بالأنفلونزا التي قال المسؤولون إنها غير مرتبطة بفيروس كورونا.





