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عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:28 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أشرف صبحي وزير الرياضة لعدم الوقوف إلى جانب القلعة البيضاء بدعوى التهديدات القطرية للاعبيه قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 من شهر فبراير في الدوحة.

 

وقال مرتضى: "أين الدولة من تهديدات قطر.. أين وزير الرياضة الذي تحرك من أجل الأهلي بعد فيديو صبي سوداني والآن لم يتحرك سوى النائب العام".

 

أضاف: "هل أضحي باللاعبين لأن الجمهور يريد بطولة.. هل أسكت على كل هذه التهديدات لي ولأبنائي وللاعبين".

 

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي يوم 14 من شهر فبراير الجاري بالدوحة.

 

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