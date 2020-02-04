حقوقية إيرانية تفضح النظام الإيراني: يشجع على الإرهاب ويروج له

شنت الحقوقية الإيرانية مهناز شيرالي، هجومًا على النظام الإيراني ووصفته بأنه يشجع على الإرهاب ويروج له، معتبرة أن طهران دولة خارجة عن القانون.

وأشارت شيرالي، اليوم الثلاثاء، في مقال لمجلة "لوبوان" الفرنسية، إلى أن الزيادة التعسفية في سعر البنزين تسببت في احتجاجات واسعة النطاق من الإيرانيين.

وقالت الحقوقية الإيرانية، إنه "في غضون أيام قليلة تم قمع المظاهرات الشعبية، وبسبب العنف الشديد، تمكن قادة البلاد من تهدئة غضب الشعب".

وتمارس إيران، إرهاب الدولة على شعبها بعمليات الاغتيالات السياسية، كما تشجع على الإرهاب وتروج له وتزوده بالمدعم المالي، حيث انتهك النظام الإيراني التزاماته المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية والاتجار بالأسلحة.