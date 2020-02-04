Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقوقية إيرانية تفضح النظام الإيراني: يشجع على الإرهاب ويروج له

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:29 م
Advertisements
النظام الإيراني
النظام الإيراني
وكالات
Advertisements

شنت الحقوقية الإيرانية مهناز شيرالي، هجومًا على النظام الإيراني ووصفته بأنه يشجع على الإرهاب ويروج له، معتبرة أن طهران دولة خارجة عن القانون.

                                                           

وأشارت شيرالي، اليوم الثلاثاء، في مقال لمجلة "لوبوان" الفرنسية، إلى أن الزيادة التعسفية في سعر البنزين تسببت في احتجاجات واسعة النطاق من الإيرانيين.

 

وقالت الحقوقية الإيرانية، إنه "في غضون أيام قليلة تم قمع المظاهرات الشعبية، وبسبب العنف الشديد، تمكن قادة البلاد من تهدئة غضب الشعب".

 

وتمارس إيران، إرهاب الدولة على شعبها بعمليات الاغتيالات السياسية، كما تشجع على الإرهاب وتروج له وتزوده بالمدعم المالي، حيث انتهك النظام الإيراني التزاماته المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية والاتجار بالأسلحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ايران النظام الايراني الارهاب

أخبار تهمك

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يومين

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور ينسحب من انتخابات نقابة المحامين: "أنا مش فاضي"

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ 17 دقيقة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نادية لطفي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

المقاومة الإيرانية في ألبانيا تفضح جرائم وانتهاكات نظام طهران (فيديو)

بومبيو: سنؤسس تحالفاً مع شركائنا بالمنطقة لمواجهة إيران

ترامب يأمر بتوسعة العقوبات المفروضة على إيران نتيجة برنامجها النووي

بريطانيا: سننظر في كل الخيارات إذا انتهكت إيران التزاماتها النووية

اختطاف مدير منظمة حقوقية إيرانية معارضة في تركيا

سياسيون: إيران خرقت الاتفاقات الدولية وأثارت الفوضى والرعب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

11:41 ص

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

11:31 م

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

11:20 ص

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status