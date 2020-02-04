Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرتضى يذيع "سيديهات" خطة اغتياله: "طظ في قطر"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:16 م
Advertisements
مرتضي منصور
مرتضي منصور
رامي بشاي
Advertisements
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تلقيه رسائل تهديد واضحة وصريحة بقتله وقتل أبنائه وأحفاده في حالة عدم السكوت على قطر

وأذاع مرتضى منصور في مؤتمر صحفي تسجيلات خاصة لفرد مصري أثناء مكالمته مع الضابط القطري أبوسنيدة من أجل استعجال قرار اغتياله حيث أشار إلى وجود حملة شرسة ضده خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف مرتضى: "تلقيت رسائل تقول اعتذر لقطر وسوف يتم وقف الحملة الشرسة ضدك وأنا أقول لهم طظ في قطر.. كيف أخوض مباراة السوبر الإفريقي في وجود كل هذا الكم من التهديدات الصريحة بالقتل".




Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مرتضى منصور مؤتمر مرتضى منصور قطر الزمالك اليوم الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نادية لطفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ 41 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يومين

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور ينسحب من انتخابات نقابة المحامين: "أنا مش فاضي"

منذ 41 دقيقة

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

11:41 ص

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

11:31 م

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

11:20 ص

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status