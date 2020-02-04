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مرتضى يذيع "سيديهات" خطة اغتياله: "طظ في قطر"
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:16 م
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رامي بشاي
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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تلقيه رسائل تهديد واضحة وصريحة بقتله وقتل أبنائه وأحفاده في حالة عدم السكوت على قطر
وأذاع مرتضى منصور في مؤتمر صحفي تسجيلات خاصة لفرد مصري أثناء مكالمته مع الضابط القطري أبوسنيدة من أجل استعجال قرار اغتياله حيث أشار إلى وجود حملة شرسة ضده خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف مرتضى: "تلقيت رسائل تقول اعتذر لقطر وسوف يتم وقف الحملة الشرسة ضدك وأنا أقول لهم طظ في قطر.. كيف أخوض مباراة السوبر الإفريقي في وجود كل هذا الكم من التهديدات الصريحة بالقتل".
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