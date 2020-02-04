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"الناصر صلاح الدين والخطايا".. أبرز 4 أعمال سينمائية لجميلة الجميلات نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:43 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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رحلت الفنانة نادية لطفي، عن عالمنا منذ قليل، وذلك عن عمر ناهز الـ 83 عام بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا وتدهور حالتها.

ورحلت نادية لطفي عن عالمنا، ولكن ستظل ذكراها خالده بأعمالها السينماىية المتميزة والتي حفرت اسمها بحروف من الذهب في قلوبنا، وفي هذا التقرير يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 4 أفلام لها:

الناصر صلاح الدين

ويعتبر هذا الفيلم واحدًا من أشهر أفلام نادية لطفي وهو للمخرج يوسف شاهين، ومن تأليف الأديب الراحل يوسف السباعي.

وحينها، احتل الفيلم المركز الـ 11 وذلك ضمن أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما، حيث تتناول قصته، فترة حروب الصلبيين مع العرب تحت قيادة "صلاح الدين الأيوبي"، وجسدت نادية من خلاله شخصية لويزا التي يقع في حبها الجندي عيسى العوام.

للرجال فقط

ويعتبر  من أهم الأفلام التي قدمتها لنا نادية لطفي وذلك لفكرته الجديدة على السينما وقتها، حيث تدور أحداث القصة حول (إلهام وسلوى) وهما مهندستان في الكيمياء، وتم تعيينهما في شركة بترول بالقاهرة، ولكن حينها راودتهن فكرة التنكر في ملابس الرجال لكي تستطيعا الذهاب للعمل في الصحراء بعدما اكتشفتا أن العمل هناك للرجال فقط.

الخطايا

واحتل فيلم الخطايا المركز رقم 93 وذلك ضمن أفضل الأفلام بالسينما المصرية، وتدور أحداثه حول قصة حب بين حسين (عبد الحليم حافظ)، وسهير(نادية لطفي)،  ويرفض والده محمود زواجهما، ويقرر زواجها لأخيه، وعندما يعترض يصدمه بأنه لقيط.

السمان والخريف

وهو من قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، والمخرج حسام الدين مصطفي، وجاء الفيلم في المرتبة الـ 95 في القائمة.
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