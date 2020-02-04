«كورة لايف live» مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

رالف هاسنهوتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون قد أعتمد علي الشكل الخططي 4-4-2 شكل خططي يعطي كثافة عددية كبيرة في وسط الميدان بالإخص أن ثنائي الأطراف موسى دجينيبو وناثان ريدموند يقومون بالدخول لمنطقة العمق وذلك علي حساب مسار الكرة حيث إذا كان مسار الكرة بالجانب الأيمن لفريق ساوثهامبتون نجد الجناح الأيسر ناثان ريدموند يقوم بالدخول لعمق الميدان كذلك الحال بالنسبة الدولي المالي موسى دجينيبو يقوم بالدخول للعمق في حال وجود الكرة بالجانب الأيسر وذلك من أجل إعطاء فريقة الأفضلية العددية في وسط الميدان وبالتالي يقوم بالضغط علي وسط ميدان ليفربول الذي يعتبر أضعف خطوط الريدز كذلك من ضمن الأمور التي كانت تعطي فريق ساوثهامبتون أفضلية عددية في وسط الميدان هو النزول المتكرر من جانب المهاجم الثاني اللاعب داني إنجز وذلك من أجل تأدية دور دفاعي وليس من أجل التحرك بين الخطوط أو المساندة في نقل الكرة أو ما شابة ذلك.





بالجانب الهجومي لم يعتمد المدرب النمساوي رالف هاسنهوتل علي وجود إستراتيجية للخروج بالكرة والوصول لمرمي ليفربول بشكل منظم ولكن أعتمد علي فكرة السرعات والهجمات المرتدة من خلال الأطراف وبالإخص من الطرف الأيمن من جانب اللاعب الدولي المالي موسى دجينيبو بالإضافة إلي مهاجمة الإيرلندي شين لونج ولكن المتميز في الطريقة التي أعتمد عليها رالف هاسنهوتل هو الكثافة العددية في منطقة الجزاء وذلك بوجود ثنائي هجومي شين لونج بالإضافة إلي المهاجم داني إنجز الذي كما وضحنا كان يقوم بدور دفاعي في منطقة العمق وذلك من خلال التحركات التي يقوم بها في منطقة العمق للضغط علي ثلاثي وسط ميدان ليفربول.







