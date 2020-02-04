ضبط 4 أشخاص لبيعهم مشغولات ذهبية مزورة بالسيدة زينب





وأضاف أنه عقب انصرافهما اكتشف بأنهما مقلدين ومدموغين بأختام مقلدة ومتلاعب بقيمة العيار الخاص بهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 929 لسنة 2020م جنح القسم.





وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى المدعوة "ك. م"، 36 عاما، ربة منزل ومقيمة 19 شارع بباوي برسوم دائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامها في القضية رقم 4042 لسنة 2018م مركز الشهداء بمحافظة المنوفية "آداب"، وابنتها "ه. ط"، 18 عاما، ربة منزل ومقيمة بالعنوان ذاته.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطهما، وبحوزة الأولى 2 دبلة ذهب عيار 18 مقلدتان، وبمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط أيدتاها.





واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المدعو "ج. ت"، 48 عاما، صائغ مجوهرات ومقيم 1 شارع الخمسين، دائرة قسم شرطة السلام أول، والمدعو "ز. م"، 54 عاما عاطل ومقيم شارع بدر السيوطي من شارع كمال حمزة، دائرة قسم شرطة المرج.



وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم "و و ر 976" ماركة هيونداي النترا موديل 2012م كحلي اللون ملك المتهم الثالث.



وعُثر بداخلها على 41 غويشة ذهبية مختلفة الأشكال عيار 21، و18 دبلة ذهب عيار 18، و16 سلسلة ذهب عيار 18، و2 أنسيال ذهب عيار 18، وجميعها مقلدة ومغشوشة، 12 غويشة ذهب عيار 21، 2 انسيال ذهب عيار 18، 3 حلق ذهب عيار 18.





كما عثر بحوزتها على 76.150 ألف جنيه، و1050 جنيه سوداني، عدسة مكبرة، ميزان حساس، 8 دفاتر فواتير لأسماء وأماكن محلات وهمية، 6 فواتير لمحلات وهمية ومختومين بأختام مقلدة "تستخدم في تصريف المشغولات الذهبية المغشوشة".



وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمتان أيداها، وأقر الثالث بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في بيع المصوغات الذهبية المغشوشة والمختومة بأختام منسوب صدورها لهيئة الموازين والدمغة "مقلدة" بالاشتراك مع باقي المتهمين.





ونوهت الأولى بتحصلها على المصوغات المقلدة من المتهم الثالث والتصرف فيهم بالبيع بالاستعانة بالمتهمة الثانية لمحلات المصوغات الذهبية مقابل مبالغ مالية.





بينما أقر المتهم الرابع باقتصار دوره على تأمين الطريق وتحصيل المبالغ المالية من الأولي والثانية عقب تصرفهما في المشغولات الذهبية المقلدة بالبيع.



وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المتهمتان واتهمهما وباقي المتهمين بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.



نجحت قوات أمن القاهرة، في القبض على 4 أشخاص؛ لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في بيع المشغولات الذهبية المغشوشة والمدموغة بختم مزور.وتبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من المدعو "ك. م"، 32 عاما، صاحب محل مشغولات ذهبية "مكة المكرمة" كائن 26 شارع خيرت دائرة القسم، ومقيم 271 شارع بور سعيد ـ بذات الدائرة، بتضرره من سيدتان " أدلى بأوصافهما التقريبية " لقيامهما ببيع 2 دبلة ذهب عيار 21 له مقابل مبلغ مالي وتقديمهما فاتورة شراء لهما.