جوارديولا يطرد مدافع مانشستر سيتي

ينوي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عرض مدافعه الإنجليزي جون ستونز للبيع، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تعزيز خط الدفاع بصفقتين جديدتين.





ذكرت صحيفة ذا تايمز أن السقوط أمام توتنهام 2-0 في آخر جولات الدوري، أدى إلى إعادة النظر لدى جوارديولا في خط دفاعه، وأن ستونز سيكون الضحية على الأرجح، حيث يخطط لبيعه من أجل ضم صفقتين آخرتين لدعم الدفاع.





وكان قلب الدفاع الإنجليزي صاحب (25 عاماً) انضم لسيتي في صيف 2016، مقابل 56 مليون يورو.







