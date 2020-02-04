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مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة إلى وزير الخارجية المصري

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:14 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة خاصة إلى وزير الخارجية المصري بشأن وجود مواطن مصري مخطوف من احد القطريين الذي يدعى ابو سنيدة.

ونشر منصور بعض الصور والتسجيلات التي تؤكد اختطاف المواطن المصري في ماليزيا من شخص يدعى ابو سنيدة، بالإضافة إلى اذاعته بعض التسجيلات الآخرى التي تؤكد على فبركة أحد افلام الجنسية له خلال الشهور الأخيرة.

وأكد رئيس نادي الزمالك على وجود مؤامرات بشأن عمل وقيعة داخل مصر بين المسلمين والمسيحيين ومشجعي الأهلي ومشجعي الزمالك، ولكن الأمور كلها بالمستندات تم تقديمه إلى النائب العام.

وكشفت التسجيلات الذي نشرها رئيس نادي الزمالك عن وجود مؤامرات للوقيعة بمرتضى منصور، حيث علق : مفيش أسد بيستسلم يا قطر.

ونشر رئيس نادي الزمالك صورة لمحادثات خاصة بين ابو سنيدة القطري ولؤي دعبس والتي اكد فيها على فبركة فيديو جنسي للايقاع بمرتضى.
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الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ؤ

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