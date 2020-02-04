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وفاة نادية لطفي.. بكلمات مؤثرة عائشة بن أحمد تودعها بهذه الكلمات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:41 م
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نادية لطفي
نادية لطفي
رشا عادل
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نعت الفنانة عائشة بن أحمد، الفنانة نادية لطفي، التي رحت عن عالمنا اليوم، من خلال نشر صورة لنادية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت عائشة، على الصورة قائلة:"وداعًا جميلة الجميلات كم كنت أحبك الله يرحمها وينعمها".


وانهالت التعليقات كلها حزينة على الصورة، فكتب أحد متابعيها "الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته" وأضاف آخر"الله يرحمها فعلًا اجملهن كانت".



ويذكر أن الفنانة نادية لطفي، رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع سنوات مع المرض، الان انها في الايام الأخيرة تدهورة حالتها الصحية ودخلت العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء.
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الكلمات المفتاحية

وفاة لطفي نادية لطفي في ذمة الله

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