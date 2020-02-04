رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول NOW

ليفربول تمكن من تحقيق أنتصارة السادس عشر علي التوالي بالدوري الإنجليزي وذلك بعدما أن حسم لقائة الأخير أمام ساوثهامتون برباعية نظيفة مواجهة شهدت علي بعض التغيرات الفنية والإضطراية من جانب يورجن كلوب حيث قد عاد اللاعب البرازيلي فابينيو إلي تشكيل فريقة الأساسي وذلك للمرة الأولي منذ إحدي عشر مواجهة وذلك بسبب غياب اللاعب بسبب إصابتة في أربطة الكاحل لذلك عاد جوردان هندرسون في مركزة المعتاد كمحور إرتكاز يذكر أن كلوب قد أعتمد علي هندرسون كلاعب إرتكاز خلال الفترة الماضية وذلك ليس التوظيف الأفضل بالنسبة هندرسون الذي يمتلك قدرات تجعل الطرف الأيمن أكثر فعالية بالجانب الهجومي وذلك في حال مشاركة اللاعب كمحور إرتكاز أيمن كذلك من ضمن التغيرات التي قام بها كلوب خلال مواجهة اليوم هو الأعتماد علي تشامبرلين بالجانب الأيسر كبديل للدولي السنغالي ساديو ماني الغائب بسبب الأصابة.





رالف هاسنهوتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون قد أعتمد علي الشكل الخططي 4-4-2 شكل خططي يعطي كثافة عددية كبيرة في وسط الميدان بالإخص أن ثنائي الأطراف موسى دجينيبو وناثان ريدموند يقومون بالدخول لمنطقة العمق وذلك علي حساب مسار الكرة حيث إذا كان مسار الكرة بالجانب الأيمن لفريق ساوثهامبتون نجد الجناح الأيسر ناثان ريدموند يقوم بالدخول لعمق الميدان كذلك الحال بالنسبة الدولي المالي موسى دجينيبو يقوم بالدخول للعمق في حال وجود الكرة بالجانب الأيسر وذلك من أجل إعطاء فريقة الأفضلية العددية في وسط الميدان وبالتالي يقوم بالضغط علي وسط ميدان ليفربول الذي يعتبر أضعف خطوط الريدز كذلك من ضمن الأمور التي كانت تعطي فريق ساوثهامبتون أفضلية عددية في وسط الميدان هو النزول المتكرر من جانب المهاجم الثاني اللاعب داني إنجز وذلك من أجل تأدية دور دفاعي وليس من أجل التحرك بين الخطوط أو المساندة في نقل الكرة أو ما شابة ذلك.







