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مجلس الشورى الإيراني يعتزم محاكمة وزير الخارجية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:13 م
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ظريف
ظريف
وكالات
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بدأ مجلس الشورى الإيراني، اليوم الثلاثاء، تحضير دعوى قضائية ضد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حسبما أفاد الكاتب فارامارز داوار في موقع "إيران واير".

 

ونشرت مجلة دير شبيجل الألمانية، كلام ظريف، ما أدى إلى غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض فكرة رفع العقوبات والعودة إلى طاولة المفاوضات.

 

وكتب ترامب، تغريدة  بالإنجليزية والفارسية، قال فيها: "يقول وزير الخارجية الإيراني إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات. لا، شكراً!" .

 

 وارتفعت الاتهامات والانتقادات داخل البرلمان لكلام وزير الخارجية الإيراني، وعرض أمير حسين غازي زاده، أحد أقرباء وزير سابق للصحة وزميل سابق لظريف، رفع دعوى قضائية ضده.

 

ووقع في اليوم التالي 23 نائباً رسالة مستندين إلى المادة 234 من الأحكام الداخلية للبرلمان الإيراني ، دعوا فيها إلى محاكمة الوزير بسبب "تعليقات مناقضة للمصلحة القومية وتقوض النظام المقدس" في إيران، نقلًا عن موقع 24.

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

محاكمة وزير الخارجية الايراني مجلس الشورى الايراني جواد ظريف ايران

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