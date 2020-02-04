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بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:02 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
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كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة جديدة بشأن بلاغات مقدمة للنائب العام بحق 10 أسماء ذكرهم خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا من أجل قرار المشاركة في السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي يوم 14 فبراير الجاري.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن: "الجميع يعلم وجود مقاطعة واضحة ببن مصر وقطر، وليست مصر فقط التي تقاطع قطر بل هناك أكثر من دولة شقيقة آخرى مثل السعودية والإمارات والبحرين".

 

وتابع: "أزمتنا ليست مع الشعب القطري المحترم ولكن أزمتنا الواضحة والأساسية مع الحكام".


وأضاف: "هناك قضية تخابر ضد ممدوح عباس ونجله والعتال ونجله وأبو المعاطي زكي، وعبدالناصر زيدان، وسما المصري، وأحمد سعيد، ولؤي دعبس، وتامر عبدالحميد، سيتم الكشف عنها في مؤتمر خاص يوم الأحد المقبل".

 

وواصل: "تم تقديم بلاغ ضد هؤلاء للنائب العام وتم تحويلها  لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها".

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