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نقيب السياحيين: حرق أسعار الرحلات يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر وأسرع انتشارًا، وأكثر تأثيرًا في القرار الخاص بالسياحة والسفر، فضلَا عن انها أقل تكلفة في الدعاية والتسويق السياحي عن نظيرتها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف "حلقة"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن غرفة شركات السياحية أطلقت فكرة تدريب العاملين بشركات السياحية على الترويج والتسويق الإلكتروني للبرامج السياحية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هذه الدورة عقدت على مدار يومين بشركات السياحة المعنية بعمليات التسويق كنا في حاجة إليها منذ فترة كبيرة.

وأكد نقيب السياحيين، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للسياحة ليس وليد اللحظة، وإنما وزارة السياحة تبذل جهد كبير في الترويج للسياحة من خلال البث المباشر لمدينة شرم الشيخ والغردقة وقت الأزمة للتأكيد على أن مصر آمنة، وهيئة تنشيط السياحة تبذل جهد في إعداد أفلام وثائقية عن المناطق السياحية وبعضها عبر مواقع إلكترونية، إلى جانب دور شركات السياحة في ملئ مواقعها الإلكترونية ببرامجها السياحية.

وتابع "حلقة"، أننا نواجه مشكلة مع بعض الفنادق التي تقدم أسعار الحجز مباشرة وتتيح الحجز الإلكتروني، بما يؤثر في عملية تسعير البرنامج السياحي لشركات السياحة، والتي تسبب في الوصول لحرق الأسعار للرحلات السياحية، وإقدام بعض الشركات على البيع بالخسارة، وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، ولا بد لوزارة السياحة أن تضع ضوابط للمنشأت التي تقوم بحرق الأسعار.
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رحلات سياحية السياح اخبار أسعار فنادق

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