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وزير الثقافة تنعى الفنانة نادية لطفى: "كانت كلمة السر لنجاح نخبة من اعظم الاعمال الخالدة"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:02 م
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نادية لطفي
نادية لطفي
سعد نبيل
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نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنانة الكبيرة نادية لطفى التى غيبها الموت صباح اليوم الثلاثاء 4 فبراير عن عمر يناهز 83 بعد ازمة صحية وقالت ان الراحلة تربعت على عرش السينما العربية باعتبارهاعلامة بارزة صنعت جزء من تاريخ هذا الفن وكانت كلمة السر لنجاح نخبة من اعظم الاعمال الخالدة ، مشيرة الى مسيرتها الطويلة التى تميزت بالنضال والوطنية والبطولة الى جانب الابداع الفنى .

يشار ان نادية لطفى ولدت عام 1937 ادت اول ادوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة ، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955 ، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم سلطان مع النجم فريد شوقي عام 1958 ، تالقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عدد كبير من الأعمال ، عرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور هام في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب ، قدمت مسلسل ناس ولاد ناس اخر اعمالها عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني .

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وزير الثقافةى نعي نادية لطفي في ذمة الله نادية لطفي

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