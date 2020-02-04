Advertisements
Advertisements
Advertisements

المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة حقيبة سيدة في المعادي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:02 م
Advertisements
محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
Advertisements
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة عامل أخشاب لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من "ربة منزل" في المعادي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهمين "أ. ع"، سائق "توك توك"، و"ر. ش"، عامل أخشاب، تهمة الشروع في سرقة "حقيبة يد" المبينة وصفًا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليها "أ. د"، بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، حال استقلالهما الـ"توك توك" الخاص بالمتهم الأول.

النيابة قالت: إن المتهمين جذبا حقيبة اليد الخاصة بالمجني عليها، فأسقطاها أرضًا، وخلف ذلك لديها العديد من الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم به، وهو تشبث المجني عليها بالحقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر مباحث حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم أخبار الحوادث

أخبار تهمك

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 15 ساعة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 14 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يومين

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ 39 دقيقة

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور ينسحب من انتخابات نقابة المحامين: "أنا مش فاضي"

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة نادية لطفي

منذ ساعة

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ ساعتين و 29 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

11:41 ص

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

11:31 م

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

11:20 ص

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status