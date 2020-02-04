المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة حقيبة سيدة في المعادي





النيابة قالت: إن المتهمين جذبا حقيبة اليد الخاصة بالمجني عليها، فأسقطاها أرضًا، وخلف ذلك لديها العديد من الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم به، وهو تشبث المجني عليها بالحقيقة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة عامل أخشاب لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من "ربة منزل" في المعادي.وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.وأسندت النيابة للمتهمين "أ. ع"، سائق "توك توك"، و"ر. ش"، عامل أخشاب، تهمة الشروع في سرقة "حقيبة يد" المبينة وصفًا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليها "أ. د"، بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، حال استقلالهما الـ"توك توك" الخاص بالمتهم الأول.