نادية لطفي في ذمة الله عن عمر 83 عاما بعد تدهور حالتها الصحية

توفيت الفنانة القديرة نادية لطفي، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ83 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت الحالة الصحية .





وتدهورت حالة نادية لطفي الصحية في الفترة الأخيرة وبدأت تتحسن بشكل طفيف إذ استعادت وعيها وتمكنت من التحدث مع من حولها، إلا أنها سرعان ما دخلت فى غيبوبة مرة أخرى، وتتواجد الفنانة الكبيرة نادية لطفى داخل العناية المركزة بمستشفى المعادى.





وفي أخر ظهور للفنانة نادية لطفي، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفي عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم.





وأشادت نادية لطفي بزميلتها الراحلة ماجدة التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها بالوسط الفني.





واحتفلت نادية لطفي يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادف أيضًا يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفي في المستشفى، واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها في المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".