Advertisements
Advertisements
Advertisements

جنوب أفريقيا.. إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق جاكوب زوما

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:57 م
Advertisements
زوما
زوما
محمد حسين
Advertisements

أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق جاكوب زوما بعد أن غادر من المحكمة بسبب حاجته إلى علاج طبي، لكن القاضي أرجأ مذكرة التوقيف حتى تستأنف محاكمة الفساد في 6 مايو.

 

وحسب وكالة "رويترز"، قدم محامي "زوما" للقاضي مذكرة مرضية من ما وصفه بأنه مستشفى عسكري، لكن القاضي تساءل عما إذا كانت المذكرة صالحة أم مكتوبة من قبل الطبيب.

 

يخضع الرئيس السابق لأكبر بلد صناعي في أفريقيا للمحاكمة بتهمة الفساد بشأن صفقة أسلحة بقيمة ملياري دولار مع شركة الدفاع الفرنسية تاليس في التسعينيات.

 

وكان "زوما"، الرئيس من عام 2009 إلى عام 2018، قد تقدم في وقت سابق بطلب لإيقاف دائم للمحاكمة بتهمة الاحتيال والتهريب وغسل الأموال فيما يتعلق بالصفقة، لكن المحكمة في بيترماريتسبورج رفضت استئنافه في نوفمبر.

 

"زوما" متهم بقبول 500 ألف راند (34 ألف دولار) سنويًا من تاليس في عام 1999، مقابل حماية الشركة من التحقيق في الصفقة. وهو يرفض المزاعم باعتبارها مطاردة سياسية لها دوافع سياسية ضده.

 

وويشتبه بأن "زوما"، الذي كان وزيرا في حينها، قد استلم رشاوى من المجموعة الفرنسية لإتمام صفقة تسلح بقيمة حوالي 4 مليارات يورو أبرمت في 1999.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جنوب أفريقيا الرئيس السابق جاكوب زوما إصدار مذكرة توقيف

أخبار تهمك

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 14 ساعة

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ 43 دقيقة

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ 17 دقيقة

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة نادية لطفي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور ينسحب من انتخابات نقابة المحامين: "أنا مش فاضي"

منذ 43 دقيقة

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يومين

موضوعات متعلقة

رئيس جنوب افريقيا السابق يعرض أمام المحكمة

محكمة نيجيريا تصدر مذكرة توقيف بحق قاضٍ أعلى قبل الانتخابات

رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما يُمثل أمام المحكمة بتهم الفساد

رامافوزا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجنوب أفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا السابق يمثل الإثنين أمام لجنة لمُكافحة الفساد

جنوب إفريقيا.. مثول الرئيس السابق أمام القضاء بتهم فساد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

11:41 ص

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

11:31 م

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

11:20 ص

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status