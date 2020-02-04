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اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يحقق في مخالفات التغطية الإعلامية لـ 'فيروس كورونا'

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، اجتماعًا؛ لمواصلة مناقشة تقرير أعدته لجنة الرصد بالمجلس عن الأداء الإعلامي خلال شهر يناير، والتغطيات الإعلامية ومن أهمها التغطية الإعلامية لفيروس كورونا.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن الاجتماع يناقش ما إذا كان شاب التغطية مخالفات من عدمه، ومدى الالتزام بالمعايير الإعلامية في شأن نشر الأخبار الخاصة بالصحة والأوبئة والتي قد تسبب الذعر والقلق للرأي العام.

وأضاف أن اللجنة ستناقش أيضًت مدى الالتزام بإسناد الأخبار لمصادرها الرسمية وهي وزارة الصحة، والمنوطة بالحديث عن مثل هذا الأمر دون غيرها.
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