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'الأعلى للإعلام' يستمع لأقوال مصطفى بكري في شكوى ضده

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:51 م
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الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
ميسون أبو الحسن
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تستكمل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، في اجتماعها الأحد المقبل، التحقيق في الشكوى المقدمة من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ضد برنامج حقائق وأسرار للإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد.

وكانت اللجنة قد استمعت إلى أقوال نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، والتي سردت للجنة وقدمت مستندات تؤكد عدم صحة ما تم بثه في البرنامج بشأن سحب الترددات الخاصة بالفضائية المصرية أو الاستغناء عن أي من العاملين بها.

كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها أمس، إلى أقوال محمود بكري رئيس تحرير البرنامج وممثل إدارة القناة في الشكوى. ومن المنتظر أن تواصل اللجنة تحقيقاتها في الشكوى تمهيدا لإصدار توصية بشأنها.
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