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البورصة تواصل مكاسبها ومؤشرها الرئيسي يقفز0.51% بمنتصف التعاملات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:59 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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خبار البورصة المصرية 

واصلت البورصة المصرية مكاسبها  بمنتصف تعاملات اليوم  الثلاثاء ،  وارتفعت جميع المؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب علي  الأسهم  ذات الأخبار الإيجابية، خاصة مع بداية موسم الاعلان عن نتائج الأعمال و التي شهدت تحسن جيد خلال 2019 و الذي يرجح أن شهدت توزيعات الأرباح .

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.8 مليار جنيه ليصل بمنتصف الجلسة عند مستوى 706.8 مليار جنيه.


مؤشر البورصة المصرية 

صعد  المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل عند مستوى 13949.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 1269.8 نقطة، وزاد  مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.26% ليصل عند مستوى 1387.1 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية  بختام التعاملات نحو 38.7 مليون ورقة مالية بقيمة 225.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 6.3 ألف عملية لعدد 134 شركة
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