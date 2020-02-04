البورصة تواصل مكاسبها ومؤشرها الرئيسي يقفز0.51% بمنتصف التعاملات

خبار البورصة المصرية





واصلت البورصة المصرية مكاسبها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء ، وارتفعت جميع المؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب علي

الأسهم ذات الأخبار الإيجابية، خاصة مع بداية موسم الاعلان عن نتائج الأعمال و التي شهدت تحسن جيد خلال 2019 و الذي يرجح أن شهدت توزيعات الأرباح .





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.8 مليار جنيه ليصل بمنتصف الجلسة عند مستوى 706.8 مليار جنيه.









مؤشر البورصة المصرية





صعد المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل عند مستوى 13949.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 1269.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.26% ليصل عند مستوى 1387.1 نقطة.



