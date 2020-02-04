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عمران خان يعلق على العقوبات الهندية على واردات زيت النخيل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:11 م
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عمران خان
عمران خان
محمد حسين
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صرح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الذي يقوم حاليًا بزيارة مهمة لماليزيا، بأن إسلام أباد ستحاول تعويض الخسارة الناجمة عن العقوبات الهندية على واردات زيت النخيل المكرر.

وقال رئيس الوزراء عمران خان: "هذا صحيح، خاصة وأننا لاحظنا أن الهند هددت بخفض واردات زيت النخيل الماليزي لدعم قضية كشمير، وستبذل باكستان قصارى جهدها للتعويض عن ذلك"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

قبل العقوبات، كانت الهند أكبر مشتر لزيت النخيل الماليزي، بينما اشترت باكستان 1.1 مليون طن من البلاد في عام 2019.

في يناير 2020، فرضت وزارة التجارة الهندية قيودًا على واردات زيت النخيل المكرر من ماليزيا. ومع ذلك، زعمت وزارة الخارجية الهندية، أن القرار لم يكن مخصصًا لبلد معين ولا ينبغي ربطه بانتقاد ماليزيا لأفعال الهند في كشمير أو بقانون الجنسية الجديد.

وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، خلال مناقشة مسألة استيراد زيت النخيل خلال حديث على مستوى الوفد، صباح اليوم الثلاثاء، إن باكستان "مستعدة تمامًا لاستيراد المزيد من زيت النخيل من ماليزيا".

وفي الوقت نفسه، تأمل ماليزيا في أن تقوم الهند، التي اشترت في السابق بأكثر من تسعة ملايين طن سنويًا ، برفع القيود المفروضة على شراء زيت النخيل.

وقال مجلس زيت النخيل الماليزي في بيان، اليوم الثلاثاء: "بوجود علاقات ثنائية طويلة الأمد، سيتغلب البلدان على التحديات الحالية، ويسودان باتجاه نتائج متبادلة ومفيدة".

توترت العلاقات الثنائية بين الهند وماليزيا العام الماضي عندما دعا رئيس الوزراء الماليزي في سبتمبر عام 2019، خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جامو وكشمير إلى "الأراضي التي تم غزوها واحتلالها".

انتقد مهاتير مرة أخرى في ديسمبر 2019 الحكومة الهندية لتطبيقها قانون الجنسية الذي ينص على أن الجنسية من خلال التجنس يتم تعقبها بشكل سريع لغير المواطنين الذين يتعرضون للاضطهاد والأقليات (باستثناء المسلمين) من ثلاث دول، هي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان.

ومع ذلك، فإن الهند لم تربط قرار معاقبة واردات زيت النخيل بالبيان الذي أدلى به مهاتير بشأن كشمير وقانون الجنسية.

كانت زيارة عمران خان التي استغرقت يومين، مع وفد من الوزراء والمسؤولين، محاولة لاسترضاء كوالالمبور بعد أن تخطى قمة كبرى للدول الإسلامية استضافها مهاتير محمد في ديسمبر، تحت ضغط من السعودية.

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الكلمات المفتاحية

عمران خان الهند العقوبات الهندية

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