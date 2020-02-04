كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الثلاثاء 4-2-2020 والقنوات الناقلة كأس الاتحاد الانجليزي

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره شروزبري تاون، اليوم، الثلاثاء، في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





موعد مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة





من المقرر أن، تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "أنفيلد"، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 11 EN.





وتعاد المباراة بين ليفربول وشروزبري تاون، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.





وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا إنتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.





لكم توقيت مباراة ليفربول ضد شروزبري، اليوم، في كأس الاتحاد الإنجليزي، والقنوات الناقلة.





من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد شروزبري في لقاء الإعادة على ملعب أنفيلد رود، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.









وسيدخل ليفبول المباراة بالتشكيلة الاحتياطية، والفريق الثاني، بعد أن أعطى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أجازة للاعبي الريدز، ومن ضمنهم محمد صلاح.





وقد انتهى اللقاء، الذي جمع بين ليفربول وشروسبري، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت في السادس والعشرين من يناير الماضي.





ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذا اللقاء نظيره تشيلسي في الدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على خلفية ما أسفرت إليه القرعة.





وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل فسيتم اللجؤ للوقت الإضافي على شوطين لمدة 30 دقيقة وفي حال الاستمرار على ذات النتيجة فسيتم الاحتكام لركلات الترجيح.





الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد إعادة مباراة ليفربول وشروسبري في كأس الاتحاد

الاتحاد الإنجليزي يكشف موعد مباراة دور الـ32 من الكأس





يعيش نادي ليفربول فترة منتعشة للغاية بعد أن حقق الفوز في هذا الإسبوع من الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب فريق ساوثهامبتون برباعية نظيفة في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرلييج.









وأصبح ليفربول على بُعد 6 مباريات فقط لكي يحقق فيها الفوز من أجل التتويج بلقب البريميرلييج الأول في تاريخ النادي، واللقب رقم 19 لبطولة الدوري بشكل عام بكل المسميات، حيث أصبح الفارق بينه وبين حامل اللقب وصاحب المركز الثاني مانشستر سيتي إلى 22 نقطة.





وسيكرز الريدز في الوقت الحالي على المباراة المقبلة التي تقام يوم الثلاثاء حيث ستكون ضد فريق شروزبيري تاون في لقاء الاعادة بين الفريقين من الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي البطولة الأعرق في تاريخ بطولات كرة القدم.





ومن المنتظر أن يلعب ليفربول تلك المباراة بتشكيل مكون من اللاعبين الناشئين والإحتياطيين كما قام في اللقاء الأول حيث لا يرغب المدرب يورجن كلوب في إرهاق لاعبيه الذين يستعودن لخوض مباراة دوري أبطال أوروبا بعد إسبوعين ضد فريق اتليتكو مدريد الإسباني.









وسيلتقي الفريقان يوم غد الثلاثاء الموافق يوم 4 من شهر فبراير الحالي لعام 2020 الجاري، في ملعب أنفيلد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة أي الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع بتوقيت ابوظبي ودبي، وستنقل عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.





ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2