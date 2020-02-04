رابط سريع.. مشاهدة ليفربول و شروزبيري تاون والقنوات الناقلة في كأس الاتحاد الانجليزي

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي وصاحب الـ 51 نقطة هذا الموسم.





بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، وتشيلسي فى المركز الرابع برصيد 41 نقطة.. تعرف على جدول ترتيب البريميرليج من هنا.





وفاز ليفربول في أخر مباراة خاضها أمام ساوثهامبتون في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي برباعية نظيفة سجل منها النجم المصري محمد صلاح هدافين ليعود بذلك للمنافسة على لقب هدافي البريميرليج.. التفاصيل من هنا





جدير بالذكر إن فريق الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب قد نجح فى الفوز في جميع المباريات التي خاضها في الدوري الإنجليزي منذ بداية باستثناء تعادل وحيد أمام مانشستر يونايتد في الدور الأول.





وأصبح الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب، على بعد 6 مباريات فقط لكي يحقق فيها الفوز من أجل التتويج بلقب البريميرلييج الأول، واللقب رقم 19 لبطولة الدوري في تاريخ النادي.













ويواجه تشيلسي الفائز من مباراة ليفربول وشروزبري في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي









يلتقي فريق ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق شروزبري في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك في مباراة إعادة دور الـ 32.





وكان الفريقان قد ألتقيا قبل أسبوعين، في معقل شروزبري، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.





وستُقام مباراة اليوم في ملعب الأنفيلد.





موعد مباراة ليفربول وشروزبري:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة لمباراة ليفربول وشروزبري:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd11 en.

ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2