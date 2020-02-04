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بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة ليفربول و شروزبيري بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 كأس الاتحاد الانجليزي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل شروزبري تاون ضيفاً على ملعب أنفيلد معقل جماهير الريدز لمواجهة ليفربول في مباراة الإعادة بعد تعادل الفريقين في المباراة الأولي بهدفين لكلاً منهما.

يدخل ليفربول اللقاء بالتشكيلة الاحتياطية للفريق بعد إن قرر يورجن كلوب منح لاعبي الفريق الأساسين وعلى رأسهم محمد صلاح أجازتهم الشتوية إلتي وعدهم بها.

ويتولي نيل كريتشلي مدرب شباب ليفربول المهمة، وقال نيل كريتشلي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء الغد: "يورجن كلوب دائمًا بيننا، أوضح من قبل أنه لن يكون حاضرًا اليوم".

وأضاف: "دائمًا ما يدعمنا ويعطينا النصائح، إنه يتحدث معي ويعطي الموظفين واللاعبين دعمًا لا يصدق".

وأشار: "أخبرني أن أتحدث معه في أي وقت أحب، حتى عندما لا يكون هنا، فإن حديثه وسؤاله عن أحوال الفريق يشعر الشباب بالاطمئنان".

موعد مباراة ليفربول ضد شروزبري والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة شباب ليفربول أمام شروزبري على ملعب أنفيلد اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها beIN Sports HD2.

وقررت الشبكة الرياضية أسناد التعليق للمصري على محمد على.
ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2
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