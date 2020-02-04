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يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول و شروزبيري بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ليفربول منافسه شروزبري تاون مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات إياب الدور الـ4 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.


كان لقاء الذهاب بين الفريقين في إستاد ” مونتكومري ميداو” انتهى بالتعادل (2-2)، لذا وفقاً لقانون البطولة العريقة تم تحديد موعد لمباراة الإعادة بينهما على ملعب “آنفيلد”.

ليفربول لن يلعب بالتشكيلة الأساسية، بعد أن قرر الألماني يورجن كلوب استدعاء فريق تحت 23 عاماً ومدربه للمشاركة في مباراة الكأس بسبب حصول لاعبي الفريق الأول على الإجازة الشتوية.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها المدرب كريتشلي على فرصة قيادة الفريق الأول بعد مشاركته بكأس كاراباو بفريقه أمام أستون فيلا، وخسارته بخماسية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة (23:45 بتوقيت الإمارات)، و(22:45 بتوقيت السعودية)، و(21:45 بتوقيت القاهرة)، و(19:45 بتوقيت جرينيتش).

تذاع المباراة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD11.

إليكم تشكيلة ليفربول ضد شروزبيري:
حراسة المرمى : كيلهيلر.

خط الدفاع : ويليامز، هويفر، فان دين بيرج ولويس.

خط الوسط : بيدرو شفاريلا، كلاركس وجونز.

خط الهجوم : إيليوت، هاردي وميلير.

 موعد مباراة ليفربول ضد شروزبري اليوم الثلاثاء 4-2-2020، في لقاء الإعادة بين الفريقين من الدور الرابع لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2
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