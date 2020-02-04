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youtube live .. مشاهدة ليفربول و شروزبيري تاون والقنوات الناقلة في كأس الاتحاد الانجليزي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف نادى ليفربول الإنجليزي منافسه فريق شوروسبري تاون أحد أندية القسم الثالث فى المباراة التى تجمعهما على ملعب أنفيلد فى تمام العاشرة إلا ربع مساء ضمن مباريات جولة الإعادة لدور الـ 32 فى كأس الاتحاد الإنجليزي.

​موعد مباراة ليفربول ضد شوروسبري فى كأس الاتحاد الإنجليزى 
 
وكانت المباراة الأولي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، تقدم الريدز أولا بهدفين عن طريق دونالد لوف وجونز ثم عدل النتيجة شوروسبري عن طريق كومينجيز.

اقترب فريق ليفربول بشكل أكثر نحو تحقيق لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، بعد اتساع فارق النقاط مع منافسه مانشستر سيتي بعد الجولة الـ25 إلى 22 نقطة كاملة فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى.

مباراة ليفربول ضد شوروسبري فى كأس الاتحاد الإنجليزى 
 
بعد اتساع الفارق إلى 22 نقطة، بات بإمكان ليفربول حسم اللقب قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، وذلك إذا استمر نفس فارق النقاط مع الوصيف حتى نهاية البريميرليج.

وإذ حقق ليفربول الفوز فى 6 مباريات متتالية من إجمالى 13 مواجهة متبقية فى منافسات الدوري الإنجليزى، وتحديدا فى المباراة السادسة أمام كريستال بالاس المحدد لها 21 مارس بإمكانه حسم لقب البريميرليج مبكرا وتحديدا من الجولة الـ31.

ليفربول يتصدر ترتيب مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 73 نقطة، وذلك بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة، بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.
. ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2
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