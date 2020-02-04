خطوات تسجيل رقم التليفون وتحديث بيانات بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر (Da3m masr)

ازداد البحث في الأونة الأخيرة عن خطوات تسجيل رقم التليفون وتحديث بيانات بطاقات التموين، عبر موقع دعم مصر 2020، وهذا بعدما طالب التموين المواطنين بإدخال رقم الهواتف المحمولة وذلك عبر موقع دعم مصر Da3m masr.





وسترسل وزارة التموين رسائل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وطلبت منهم الدخول عبر موقع دعم مصر، وإدخال أرقام التليفونات المحمولة الخاصة بأصحاب البطاقة التموينية.





وغلقت وزارة التموين باب تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية، ولكنها مدت المهلة مرة آخري، واستمر باب التظلمات مفتوح لمدة 165 يوماً، ومن جانبه يتلقى موقع دعم مصر الإلكتروني tamwin.com.eg التظلمات.





ومن جانبها تعمل الدولة على استبعاد المواطنين القادرين لتحقيق العدالة الاجتماعية، لذا تقوم بالفحص وفقاً لعدد من المعايير وهي كالتالي:

الأسرة التي تستهلك كهرباء 1000 كيلو وات شهرياً.

الأسرة التي لديها أكثر من ثلاث سيارات أو لديها أكثر من 200 ألف جنيه.

الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من موديل سنة 2013.

الأسرة التي لديها حيازة زراعية 15 فدان.

الأسرة التي لديها مصاريف جمارك صادرات 100 ألف جنيه.

الأسرة التي مصاريف مدارسها أكثر من 50 ألف جنيه.

الأسرة التي يبلغ مرتبها الحكومي 12 ألف جنيه.





موقع دعم مصر

موقع دعم مصر، حيث يعتبر من أكثر المواقع الإلكترونية بحثا هذه الأيام، حيث يعمل المواطنين على تحديث بياناتهم من البطاقات التموينية، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع دعم مصر عبر الرابط التالي يبحث المواطنين عن





ومن جانبهم، قام المواطنين بتسجيل أرقام الهواتف المحمولة، كما طلبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وما زالت عمليات تسجيل أرقام الهواتف مستمرة من قبل المواطنين.





وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتيسير الإجراءات الكاملة لأصحاب البطاقات التموينية، حتي يتمكنوا من الدخول عبر موقع دعم مصر وتسجيل رقم الهاتف من خلاله.



