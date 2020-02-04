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إيسيسكو: القاهرة تستجيب بامتياز لمعايير اختيار عاصمة الثقافة الإسلامية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:01 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور نجيب الغياتي، مدير الثقافة بمنظمة إيسيسكو أو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إن مقرها في مدينة الرباط في المملكة المغربية، وتعد يونسكو العالم الإسلامي، وهناك 54 دولة من دول العالم الإسلامي عضو بالمنظمة.

وأضاف "الغياتي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الثلاثاء، أن مدينة القاهرة تستجيب بامتياز للمعايير التي تم وضعها لاختيار عاصمة الثقافة الإسلامية، مشددًا على أن القاهرة هي أكبر وأوسع بكثير من المعايير التي وضعوها، فهي مدينة الحضارة والثقافة، ولها تاريخ عريق، وتجمع عدد من الثقافات والحضارات، وبها من المعالم الكثيرة التي يرقى أن يكون تراثًا إنسانيًا، وبها مؤسسات علمية عريقة جدا، وكان لها تأثير واسع بعلمائها ومفكريها وفنانيها، واختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية صائب جدًا.

وتابع مدير الثقافة بمنظمة إيسيسكو، أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة إيسيسكو، ولدى مصر خبرات متعددة كبيرة في جميع المجالات التي تعمل بها المنظمة والتي يمكن أن تستفيد المنظمة منها، بالإضافة إلى عقد عدد من الدورات التدريبية والأنشطة التي تدخل في اختصاص المنظمة ويكون مؤثروها من مصر.
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الكلمات المفتاحية

اليونسكو القاهرة العاصمة الثقافية إيسيسكو

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