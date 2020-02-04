إيران: الحكم بالإعدام على رجل بتهمة التجسس لحساب وكالة المخابرات المركزية

صرح متحدث باسم القضاء الايراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، بأن رجلًا حكم عليه بالاعدام في إيران بتهمة التجسس لحساب وكالة المخابرات المركزية، ومحاولة نقل معلومات عن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.



وأضاف "أمير رحيمبور، الذي كان جاسوسًا بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحصل على رواتب كبيرة وحاول تقديم جزء من المعلومات النووية الإيرانية إلى الخدمة الأمريكية، قد حوكم وحُكم عليه بالإعدام، وقد أيدت المحكمة العليا مؤخرًا الحكم الصادر ضده وسوف ترى أنه تم تنفيذه قريبًا". نقلًا عن وكالة رويترز.



وأوضح أيضًا أنه حكم على شخصين يعملان في جمعية خيرية بالسجن بتهمة التجسس لحساب وكالة المخابرات المركزية الامريكية.



حيث قال، كانا الاثنان يعملان كجواسيس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تحت غطاء منظمة ومؤسسة خيرية تم التعرف عليهما ومحاكمتهما وحُكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس وخمس سنوات في السجن بتهمة العمل ضد الأمن القومي".



وقد صرح إسماعيلي بهذا في مؤتمرًا صحفيًا تم بثه مباشرة على موقع القضاء على شبكة الإنترنت.



وأوضح: "لن يتم الإفراج عن أسماء الأفراد بعد لأن الحكم لم ينته بعد".



