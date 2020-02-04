رابط بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 كأس ألمانيا كورة لايف

وسوف يكون توقيت هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع حسب توقيت كل من جمهورية مصر العربية وسوريا وفلسطين وليبيا والسودان والدول المحيطة بهم، على أن يكون موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع حسب توقيت كل من دول المغرب والجزائر وتونس، ويتوقع الكثير من النقاد والمحللين في كرة القدم أن تكون هذه المباراة من المباريات القوية والصعبة بين الفريقين لأن مباريات الكأس في العالم أجمع تختلف بشكل كبير عن مباريات البطولات الأخرى.





القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن

الكثير من الناس يبحث عن القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن الثلاثاء في الأوقات التي أوضحنا لكم من قبل في المقال التالي حسب توقيت مختلف الدول العربية الكبرى، وحين الحديث عن القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن فإن حتى الوقت الحالي لم تعلن أي قناة عن أنها سوف تكون هي القناة الناقلة للمباراة وبشكل كبير سوف تكون إحدى قنوات شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة هي الناقلة للمباراة القوية في كأس ألمانيا لكرة القدم من هذا الموسم الجاري 2019-2020.





ولكن من المؤكد سوف يكون هناك استوديو تحليلي قبل مباراة بوروسيا دورتموند القادمة ضد فيردر بريمن في كأس ألمانيا على القناة الناقلة للمباراة مع مجموعة من النقاد والمحللين الكبار في كرة القدم من أجل الحديث عن كل تفاصيل هذه المباراة القوية بين الفريقين والحديث عن كل ما يخص هذه المباراة بشكل عام من البداية حتى صافرة النهاية.









يحل نادي بوروسيا دورتموند ضيفاً على فيردر بيرمن يوم الثلاثاء القادم في دور الـ 16 من كأس ألمانيا ويحتضن ملعب فيسير شتاديون المباراة.





النادي الأصفر والأسود يسعى للمواصلة في مشوار الكأس وحصده بعد غياب موسمين عن تحقيق لقب الكأس.





موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بيرمن:

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن:

Sport 1 Hungary

TV3 Sport 1 Dan

Arena Sport 1 HD Serbia

ARD Das Erste HD

Sky Sport 2 HD Germany

Match Football 3

Sport TV 5 Potugal

Arena Sport 1 HD Croatia

Match! TV

EuroSport 2 Polska

NOVA SPORTS 2 CZECH

Viasat Sport Premium

Viasport 1





بوروسيا و فيردر الساعة 9.45 علي قناة 5