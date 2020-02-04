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kora now .. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 كأس ألمانيا يلا شوت

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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موعد مباراة فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا
تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة و22:45 بتوقيت مكة المكرمة و19:45 بتوقيت جرينتش.
ملعب مباراة فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا
تقام المباراة على ملعب فيسير شتاديون
القنوات الناقلة لمباراة فيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا
تذاع المباراة على قنوات Sport 1 Hungary وTV3 Sport 1 Dan وArena Sport 1 HD Serbia وARD Das Erste HD.


موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن الثلاثاء ما يوافق يوم الرابع من شهر فبراير الجاري من هذا العام الحالي 2020 وكل تفاصيل المباراة بشكل كامل من البداية حتى النهاية سوف نتعرف عليها في المقال التالي وسوف نوضح لكم كل شيء حول هذه المباراة بشكل عام، حيث تقام مباراة بوروسيا دورتموند الثلاثاء ضد فريق فيردر بريمن ضمن مباريات كأس ألمانيا لكرة القدم من موسم 2019-2020 وهي المباريات القوية التي سوف يتابعها الكثير من الناس من مختلف الدول العربية والأجنبية ومن محبي ومتابعي الفريقين.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن
أعلن اتحاد كرة القدم الألماني في الفترة الأخيرة عن موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن الثلاثاء 4-2-2020 من ضمن مواعيد مباريات كأس ألمانيا لكرة القدم من هذا الموسم الجاري 2019-2020، وأوضح أن هذه المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل الثلاثاء حسب توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع حسب توقيت كل من دولة قطر بجانب المملكة العربية السعودية والدول المحيطة بهم مع اختلاف التوقيت بالنسبة لباقي البلدان العربية.


 
وسوف يكون توقيت هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع حسب توقيت كل من جمهورية مصر العربية وسوريا وفلسطين وليبيا والسودان والدول المحيطة بهم، على أن يكون موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع حسب توقيت كل من دول المغرب والجزائر وتونس، ويتوقع الكثير من النقاد والمحللين في كرة القدم أن تكون هذه المباراة من المباريات القوية والصعبة بين الفريقين لأن مباريات الكأس في العالم أجمع تختلف بشكل كبير عن مباريات البطولات الأخرى.
بوروسيا و فيردر الساعة 9.45 علي قناة 5
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