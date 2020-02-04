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yalla shoot.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 كأس ألمانيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ضيفاً ثقيلاً على نظيره، فيردر بريمن، مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 4 فبراير الجارى، وذلك في منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس ألمانيا.
 
تنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع مساء، علي ملعب فيسير شتاديون، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

التقي الفريقان في سبتمبر الماضي بمسابقة الدوري الألماني، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.


 
والجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، فيما يأتى فيردر بريمن في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، وذلك بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة.



عشاق الكرة الألمانية على موعد مع مباراة قوية في دور الـ 16 من بطولة الكأس، حينما يستضيف فريق فيردر بريمن نظيره بوروسيا دورتموند، والتي ستقام على ملعب فيسير شتاديون معقل الفريق الأخضر.

آخر مواجهة بين المتنافسين كانت في بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى، يوم 28 سبتمبر 2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما سجل لدورتموند ماريو جوتزه في القيقة 9 وماركو رويس في الدقيقة 41 ولبريمن سجل ميلوت ريشكا في الدقيقة 7 وماركو فريدل في الدقيقة 55، والمباراة أقيمت في ملعب سيجنال أدونا بارك.

فيدردر بريمن في الدور الثاني بكأس ألمانيا تفوق على هايدنهايم برباعية مقابل هدف وحيد، وفي الدور الأول فاز على أتلاس دلمنهورست خارج أرضه بسداسية مقابل هدف وحيد.

أما بوروسيا دورتموند في الدور السابق استطاع اقصاء بوروسيا مونشنجلادباخ بعدما فاز بنتيجة 2-1، وفي سابقه «الجراد الأصفر» فاز على بوردينجين بهدفين نظيفين.

يحتل فريق دورتموند المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، أما فيردر بريمن فيحل في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.
بوروسيا و فيردر الساعة 9.45 علي قناة 5
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