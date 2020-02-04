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الإعدام والمؤبد لـ4 أشخاص قتلوا مزارعين في قنا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، بالإعدام والمؤبد على 4 متهمين لقتلهم مزارعين، بسبب خلافات ثأرية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

تعود أحداث القضية إلى 22 سبتمبر 2017، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين: "خليل. ع. ا"، و"صادق. ع. ص"، و"خالد.ف. ص"، و"مرزوق. ع. ص"، تهمة قتل محمد عبدالنعيم عبد الحكيم، وجابر عبدالمبدي محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واتلاف منزل المجني عليه أحمد عبدالمبدي محمد.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين حيازة أسلحة وطلقات نارية، وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي" الخطبة والجوالين" المنتمين لعائلة الجبارنة، بقرية الكرنك.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 19827 لسنة 2017 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 3363 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم الأول بالإعدام شنقًا وباقي المتهمين بالسجن المؤبد.
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الكلمات المفتاحية

محكمة جنايات قنا المؤبد الفجر الإعدام

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