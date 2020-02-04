سيراميكا ينسحب من بطولة الصيد بسبب سوء التنظيم

قرر نادي سيراميكا كليوباترا، الانسحاب من بطولة نادي الصيد، وذلك بعد قرار اللجنة المنظمة للبطولة باستبعاد أربعة لاعبين من فريق ٢٠٠٧، وذلك بحجة قوامهم الجسماني القوي، وتصعيدهم للعب مع فريق ٢٠٠٦ الأكبر منهم سنا.





هذا القرار أثار استياء مسئولي نادي سيراميكا كليوباترا، لا سيما وأن اللجنة المنظمة تأكدت من صحة أعمار اللاعبين الأربعة، وأنهم من مواليد عام ٢٠٠٧، وأبدى مسئولو النادي غضبهم الشديد من هذا القرار غير المتعارف عليه في كرة القدم.





وأرسل النادي خطابا رسميا إلى اللجنة المنظمة للبطولة، قال فيه: "إيماءا إلى خطابكم الوارد الينا والذي ينص على استبعاد أربعة لاعبين من فريق نادي سيراميكا كليوباترا، من مواليد عام ٢٠٠٧، حيث أن تكوينهم الجسماني لا يتناسب مع مرحلة ٢٠٠٧".





أضاف البيان: "وبناءا عليه فإن النادي يعلن اعتذاره عن عدم استكمال البطولة لجميع فرق النادي المشاركة بالبطولة، وذلك لعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة ، وذلك كالتالي:





١- قامت اللجنة بالتحقيق والتأكد من أعمار اللاعبين من خلال منطقة الجيزة، وتأكدوا من صحة أعمار هؤلاء اللاعبين، ولا يوجد ما يمنع إشراكهم في المباريات إلا أن النمط الجسماني يفوق أقرانهم.





٢- يوجد عدد من اللاعبين المشاركين في أكثر من ناد لهم نفس النمط الجسماني، ولم يتم استبعادهم من البطولة.





لذا فإن مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا قد قرر الاعتذار عن عدم استكمال البطولة.



