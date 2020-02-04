ضبط تاجر أسلحة نارية بالجيزة



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 2 فرد خرطوش، 3 خزينة آلية، 21 طلقة مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي.



وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



نجحت مديرية أمن الجيزة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر، وبحوزته 2 فرد خرطوش وطلقات نارية.