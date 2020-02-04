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محلل سياسي: قطر تثير الفتن في السودان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:51 ص
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تميم
تميم
وكالات
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تحاول دولة قطر بكل الوسائل أن تزرع وتُثير في السودان الفتن والقلائل لإعادة حكم الإخوان ولتعيدها للمربع الأول، وذلك عبر أكاذيب وخزعبلات مفبركة ومتعاونين، وفقًا لما قاله المحلل السياسى فهد ديباجى.

 

وكتب ديباجي، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "على السودانيين الحرص والحذر وأخذ الحيطة".

 

ولعبت قطر دورها التخريبى بمنتهى الاحترافية عن طريق أبواقها الإعلامية، وحاولت تأجيج الوضع وإحداث فتنة بين دولتى الإمارات والسودان، وإثارة الرأى العام ضد أبوظبى.

 

وتهدف قطر بتلك الأكاذيب إلى الخروج من عزلتها التى دخلت عامها الرابع، ولم تكن دولة الإمارات إلا عونا وسندا للسودان منذ زمن بعيد وحتى الآن.

 

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الكلمات المفتاحية

قطر السودان اثارة الفتن

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