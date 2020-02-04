اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار استشهاد القديس بَجوش



وبحسب كتاب التاريخ الكنسي (السنسكار)، أن الكنيسة القبطية تحتفل بتذكار القديس بجوش في 26 طوبة من كل عام قبطي، وهو من قرية طما التابعة لقاو، "طما هي أحدى مدن الصعيد في سوهاج"، أما لقاو فكانت مدينة هامة ومركز كرسي وعاصمة ولاية في العصور السابقة أما الآن فهي قرية "كوم إشقاو" التابعة لمركز طما.



يشار إلى أن القديس بَجوش أغنى رجل في محافظة سوهاج محبًا للفقراء والمساكين، ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين فظهر رئيس الملائكة ميخائيل ودعاه أن يشهد للسيد المسيح أمام الوالي فقام بتوزيع كل ممتلكاته على الفقراء وذهب إلى الوالي يعلن إيمانه جهرًا، فلاطفه الوالي كثيرًا لعلَّه يرجع فتمسَّك بإيمانه فألقاه في السجن، وعندما سمعَتْ والدته جاءت تعاتبه كيف يتركها دون أن يشركها في إكليل الشهادة، وبقيَتْ معه طوال الليل يصليان معًا لكي يهبها الله إكليل الشهادة وفي الصباح إستدعى الوالي القديس بَجوش فكانت أمه تسير معه وتُعلن إيمانها فأمر الوالي بقطع رأسها.



أما القديس فعذّبه الوالي بعذابات كثيرة وأخيرًا أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة وقد تم ذلك بقرية طما التابعة لقاو وهي غير قرية قاو النواورة التابعة لمحافظة أسيوط.

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، تذكار استشهاد القديس بَجوش.