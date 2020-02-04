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تعرف على شخصية خالد الصاوي في مسلسل "ليالينا"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:51 ص
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خالد الصاوي
خالد الصاوي
هبة أحمد
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بدأ الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهده فى مسلسل "ليالينا"، ويجسد خلال المسلسل دور شقيق إياد نصار، ويعمل دكتورًا فى الفلسفة، ومن المرتقب عرض المسلسل في رمضان المقبل.

مسلسل "ليالينا" بطولة النجمة غادة عادل وإياد نصار والفنانة صابرين والفنان ميدو عادل والفنان محمد الشقنقيرى والفنانة نهى عابدين والفنان محمد على رزق والفنانة هاجر الشرنوبى.

يُشار أن مسلسل "ليالينا" هو المسلسل الثاني الذي يجمع بين المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعد تقديمهم مسلسل "بحر".

مسلسل "ليالينا" تدور أحداثه فى فترة الثمانينيات، فى إطار إجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.
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