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11.8 مليار جنيه أرباح التجاري الدولي خلال 2019

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:46 ص
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البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

كشفت البورصة المصرية اليوم ، أن البنك التجارى الدولى قد أعلن، عن تحقيق أرباحاً بلغت 11.8 مليار جنيه خلال 2019، مقابل أرباح بلغت 9.58 مليار جنيه فى 2018،  بنسبة إرتفاع 23.2% ، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
 
وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن صافي دخل البنك من العائد قد ارتفع  خلال 2019 إلى 21.57 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 18.14 مليار جنيه في العام الماضى.

ذكر أن البنك حقق أرباحاً بلغت 8.537 مليار جنيه خلال الفترة من ينايرإلى سبتمبر2019، مقابل أرباح بلغت 7.019 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وعلى مستوى الأعمال الفصلية، ارتفعت أرباح البنك خلال الربع الثالث من 2019 إلى 3.18 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.59 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
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