11.8 مليار جنيه أرباح التجاري الدولي خلال 2019









أخبار البورصة المصرية





كشفت البورصة المصرية اليوم ، أن البنك التجارى الدولى قد أعلن، عن تحقيق أرباحاً بلغت 11.8 مليار جنيه خلال 2019، مقابل أرباح بلغت 9.58 مليار جنيه فى 2018، بنسبة إرتفاع 23.2% ، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن صافي دخل البنك من العائد قد ارتفع خلال 2019 إلى 21.57 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 18.14 مليار جنيه في العام الماضى.



