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مصرع وإصابة 6 إثر سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:50 ص
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إسعاف
إسعاف
إسلام أمين
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لقي شخصين مصرعهما غرقا، بينما أصيب 4 آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين بالكيلو 75 بالطريق الصحراوي في البحيرة، وسقوط إحداهما بترعة النوبارية.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد رشوان، مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط سيارة في ترعة بالطريق الصحراوي.

وانتقل المقدم بهاء الكردي، رئيس وحدة الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ النهري، وتبين مصرع اثنين غرقا تم انتشال جثة أحدهما، وجارٍ البحث عن الأخرى، كما أصيب 4 آخرين بكسور وكدمات متفرفة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم لمستشفى النوبارية العام؛ لتلقي العلاج اللازم.
 
وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.
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الكلمات المفتاحية

غرق سيارة ترعة النوبارية انقلاب سيارة إصابة

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