محمود محي الدين: الدولة حفظت كرامة المصريين في التعامل مع كورونا

قال الدكتور محمود محي الدين، الخبير الاقتصادي، إن الطب الوقائي هو مسئولية الدول، وتتم مراجعته بشكل دوري، وتعطى كل الإمكانيات له.





وأشار "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإجراءات المصرية لمواجهة فيروس كورونا له أكثر من رسالة، منوها بأن كل شيىء في العالم له سعر إلا الكرامة وهو ما حرصت عليه الإدارة المصرية في التعامل مع الأزمة.