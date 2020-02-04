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اليمن: حزب الإصلاح يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض لهذا السبب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:44 ص
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اتفاق الرياض
اتفاق الرياض
وكالات
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كشف المحلل السياسي اليمني ياسر اليافعي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن اتفاق الرياض كان بمثابة المنقذ الذي يساهم في توحيد الجهود ضد الحوثي.

 

وقال اليافعي، إن حزب الاصلاح عرقل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تمكين الحوثي من مناطق جديدة، مضيفًا: "أي خيانة اكبر من هذه؟".

 

وأشار اليافعي، إلى أن محافظة مأرب تقترب من السقوط بيد الحوثي بينما الاصلاح يدفع بقوات باتجاه شبوة وابين.

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الكلمات المفتاحية

حزب الاصلاح اليمن الحوثيين اتفاق الرياض

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