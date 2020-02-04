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أخر تطورات كريم نيدفيد في الأهلي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:44 ص
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كريم نيدفيد في الأهلي
كريم نيدفيد في الأهلي
علي نبوي
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سافر كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ألمانيا للخضوع للفحص الطبي هناك.

ويغيب نيدفيد عن الأهلي منذ شهر إبريل الماضي بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وسيخضع لفحص طبي بعد ٤٨ ساعة لتحديد برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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