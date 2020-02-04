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رابط سريع مباراة نادي مصر وطلائع الجيش 4-2-2020في الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة نادي مصر وطلائع الجيش  4-2-2020 في الدوري المصري الممتاز ومنالمقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.


يستضيف طلائع الجيش نظيره نادى مصر، فى تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدورى المصرى.


ويحتل فريق الطلائع المركز الـ17 بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 12 نقطة، جمعها من 15 مباراة، فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات، أما نادى مصر يأتى فى المركز الأخير بالجدول برصيد 11 نقطة، جمعها من 15 مباراة، فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما وخسر 5 مواجهات.

ويسعى فريق الطلائع بقيادة مدربه عبد الحميد بسيونى، إلى تحقيق انتصار مهم فى مشوار الفريق بالبطولة من أجل الهروب من المراكز الأخيرة، خصوصا أن لقاء اليوم يأتى أمام نادى مصر أحد أضلاع مثلث الهبوط فى الدورى، ما يجعلها بمثابة مباراة بـ6 نقاط.

وطالب بسيونى لاعبيه بضرورة استغلال تراجع مستوى المناقس وتحقيق انتصار يزيل الضغوط عنهم.

أما نادى مصر بقيادة مدربه عبد الناصر محمد، يدخل المباراة بنفس الأهداف والطموحات للفريق المضيف.
طلائع الجيش و نادي مصر الساعة 7.30 علي قناة 7
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