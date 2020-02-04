كورة اون لاين| بث مشاهدة مباراة نادي مصر وطلائع الجيش 4-2-2020في الدوري المصري الممتاز

يواجه طلائع الجيش نظيره نادى مصر فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة الهروب من قاع جدول المسابقة يدخلها الطلائع بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر نادى مصر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.





ويحتل الطلائع السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.





وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتحقيق انتصار يزيل الضغوط عنهم للهروب من دوامة المراكز المتأخرة حيث يتسلح الفريق بالصفقات الشتوية التى أبرمها وعلى رأسها عمار حمدى لاعب الأهلى، ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام نادى مصر مكون من: "محمد بسام -محمد السيسي وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف ومهند لاشين وكيفين وأحمد زولا ومحمد شحاتة وناصر منسي وعمرو جمال ".





ويسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتجنب الهزيمة فى مباراة الليلة لاسيما أمام المنافس المباشر على النجاة من الهبوط، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام الطلائع مكون من: "وليد توفيق - شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا -مصطفى سلطان – إسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف - ويليس ألفيس – محمد نصر".





مشاهدة مباراة نادي مصر وطلائع الجيش 4-2-2020في الدوري المصري الممتاز ويحتل الطلائع السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفاً.









مشاهدة مباراة نادي مصر وطلائع الجيش 4-2-2020 في الدوري المصري الممتاز ومنالمقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.









يستضيف طلائع الجيش نظيره نادى مصر، فى تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدورى المصرى.





طلائع الجيش و نادي مصر الساعة 7.30 علي قناة 7