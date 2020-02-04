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يلا شوت.. كورة لايف مباراة نادي مصر وطلائع الجيش 4-2-2020في الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة نادى مصر حيث يخوض الفريق مرانه الأساسى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن المدير الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الثلاثاء، فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبيه كريم طارق وتالا نداى وأحمد سامى فى مواجهة نادى مصر بعد تعافيهم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وغيابهم عن مواجهة المقاصة، كما يستعيد الطلائع جهود فرانك ستيفن وأحمد سمير وأبو المجد بوشا فى مواجهة نادى مصر بعدما غاب الثلاثى عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية مع 5 صفقات هى محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ومحمد أشرف روقة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم ، والمالى أبو بكر ديارا على سبيل الاعارة 6 أشهر.

خاطب مسئولو طلائع الجيش اتحاد الكرة لاستعجال وصول البطاقة الدولية للوافد الجديد أبو بكر ديارا لقيده فى صفوف الفريق، حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الطلائع فى المباريات المقبلة، حيث كان يلعب فى الدورى العراقى.

يواجه طلائع الجيش نظيره نادى مصر فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة الهروب من قاع جدول المسابقة يدخلها الطلائع بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر نادى مصر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.
طلائع الجيش و نادي مصر الساعة 7.30 علي قناة 7
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