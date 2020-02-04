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أحمد فتحي مهدد بالغياب عن الأهلي أمام بيراميدز

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:38 ص
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أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
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أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود على أن أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر سيواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الكاحل.

وكان فتحي قد تغيب عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال السوداني في الساعات الأخيرة بعد شكواه من آلام في الكاحل.

وأضاف الجهاز الطبي بأن اللاعب سيخض لفحص طبي عقب نهاية برنامجه التأهيلي لتحديد موقفه من المشاركة أمام بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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أحمد فتحي

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