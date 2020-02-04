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خطيب بالأوقاف: إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لم يأتي من فراغ

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:38 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الشيخ محمد رضا، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف وأحد المشاركين بفعاليات إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2020، إن هذا الإعلان يعد اعترافا بالقيمة التاريخية والحضارية لمصر في العالم بصفة عامة وفي العالم الإسلامي بصفة خاصة، في ظل الهجمة الشرسة على العالم الإسلامي، وهذا الإعلان يعد دعم لموقف الإسلام المتبني لقضية التراث.

وأضاف "رضا"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الثلاثاء، أن مصر بها آثار إسلامية لم ولن تقوم على طمس أيًا من الحضارات الأخرى السابقة، وهذا مثال لتعايش الحضارة والثقافة في العالم أجمع.

وتابع الإمام والخطيب، أن اختيار مصر عاصمة للثقافة الإسلامية لم يأتي من فراغ، وإنما نتيجة اجتهاد وجهد علماء الأزهر وأساتذة الكليات بجامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، مشددًا على أننا في مصر لسنا منعزلين عن التراث العربي والإسلامي، ولابد أن يصاغ التراث الاسلامي في صورة أجمل مما هو عليه الآن باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتبسيطها للأطفال لتعريفهم بها.
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الكلمات المفتاحية

القاهرة التاريخية الأوقاف الأزهر

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